Kako na pomladno vzdušje gledajo znane Slovenke, priljubljene dame? Povprašali smo jih, kaj jih čaka v prihajajočih dneh, kakšno gibanje na prostem jih najbolj razveseljuje in katere izlete v naravo načrtujejo.

Jerica Zupan, radijska voditeljica »Pomlad je brez dvoma eden mojih najljubših letnih časov. Pomladno vzdušje mi predstavljajo rožice, svež zrak, druženje in tudi to, da se lahko poslovim od bund in toplih oblačil. Letos mi bo pomladno vzdušje predstavljal tudi nov družinski član, saj imam rok poroda 1. aprila. Spomladi se vsekakor najbolj veselim daljših dni in prebujanja narave, predvsem pa prijetnega vzdušja. Narava in sonce ter višje temperature poskrbijo za odlično energijo, saj se mi zdi, da smo pozimi vsi malce bolj zamorjeni. Glede gibanja pa menim, da za to ni potreben določen letni čas, to lahko počnemo vedno in brez izgovorov, če si le želimo. Jaz imam sicer trenutno omejeno športno aktivnost, če pa bi morala izbrati najljubšo pomladno, je to rolanje ali pa tek v naravi. Slednje sem vzljubila postopoma. Rada imam tudi izlete, ni važno, kam, važno je, da je družba prava. Sicer pa za letošnjo pomlad nimam drugih planov kot postati mama, in to je edini načrt, saj se bom z novim članom družine ukvarjala dan in noč.«

Nataša Gorenc, trenerka fitnesa »Meni je vsak letni čas po svoje lep, a ob koncu novega obdobja je vedno pravi čas, da nastopi novo. Pomladi se letos še posebej veselim, saj simbolno naznanja neko novo upanje, upam, da tudi konec težkega obdobja negotovosti. Po dolgem času, ki smo ga morali preživeti doma, bo lepše vreme za vse prineslo več gibanja v naravi in več sprostitve, ki jo ljudje v tem času sprememb izdatno potrebujemo. Vsekakor pa je spomladi v zraku neko posebno vzdušje. Že med prvim jutranjim tekom zagledam zvončke, trobentice in mačice, ki naznanjajo pomlad, in prevzamejo me zares lepi občutki. Prikradejo se spomini na mladost, ko sva jih s sestro nabirali za mami. Obožujem sončne žarke in veselje na obrazih ljudi. Veselim se optimizma, sonca in gibanja na svežem zraku. Tudi s strankami treninge selimo na prosto. Obožujem daljše dneve, ko lahko ob večerih posedim na terasi in z otroki pokramljam ali berem knjigo. Skupaj se dostikrat odpravimo tudi na hrib, tečemo ali kolesarimo, prav tako je v naravi možno izvesti kakovosten trening za moč, saj so lahko pripomočki palice, kamni ali štori. Vsekakor pa v tej situaciji vsi bolj cenimo samoumevne stvari, kot so denimo izleti kamor koli po Sloveniji. Sama obožujem kamniške hribe, tam sem odrasla, tako da se rada odpravim v Kamniško Bistrico, na Veliko planino ali na Sv. Primož. Me pa zelo vleče na slovensko obalo, tako da se bomo tja z otroki zagotovo odpravili za kakšen podaljšan vikend.«

Jasna Oklešen, umetnica ličenja »Veselim se pomladi in komaj čakam, da mraz in megla odideta. Sem človek, ki obožuje sonce, naravo in morje, tako da se nadvse veselim pomladi in novega letnega časa. Pomladno vzdušje v meni prebudi veselje, srečo in občutek svobode, najbolj pa se vedno veselim prebujanja narave, sončnih in daljših dni, kavice na sončku in žvrgolenja ptic, ki je vedno bolj glasno. Spomladi za gibanje poskrbim z daljšimi sprehodi, s katerimi si zbistrim misli, ali hitro hojo v gozdu. Se pa vsekakor veselim, da bomo lahko več hodili okoli, jaz že zdaj vsak vikend pobegnem v drug kraj, kamor se pač da. Kakšnih drugih posebnih načrtov nimam, vse, kar si želim, je, da bi lahko normalno predavala na svoji moji Carpus makeup akademiji, in upam, da nas ne presenetijo kakšna nova zaprtja.«