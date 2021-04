Potica

Testo:

–65 dag moke,

–1 žlička soli,

–2 rumenjaka,

–5 dag sladkorja,

–1 vaniljev sladkor,

–nožev vrh naribane bio limonove lupine,

–2 žlici ruma,

–3 dag kvasa,

–8 dag masla,

–4 dl toplega mleka,

–1 jajce za premaz.

Orehov nadev:

–45 dag zmletih orehov,

–20 dag sladkorja,

–3 dag drobtin,

–nožev vrh zmlete prave kave,

–vščepec cimeta,

–2,5 dl sladke smetane,

–2 jajci,

–v rumu namočene rozine.

Priprava:

Kvas z malo sladkorja raztopimo v treh žlicah mlačnega mleka. V skledo presejemo moko, ob strani damo sol ter v sredini moke napravimo jamico. Posebej v skledi spenimo rumenjake, sladkor, dišave ter zalijemo s 3 decilitri toplega mleka. To mešanico vlijemo v jamico sredi moke in z roko mešamo. Nato dodamo vzhajan kvas in še več toplega mleka, da napravimo bolj mehko testo kot za beli kruh.

Nazadnje prilijemo raztopljeno maslo (ne vroče) in testo dobro pregnetemo, da se loči od sklede. Testo pokrijemo s prtom in pustimo vzhajati približno uro in pol. Vzhajano zvrnemo na pomokan prt, zavihamo robove, rahlo pomokamo, z valjarjem potolčemo ter enakomerno razvaljamo za dober nožev rob na debelo. Testa ne razvlečemo, zato valjamo s težo valjarja. Razvaljano testo enakomerno namažemo z nadevom (glej navodila) in posujemo z očiščenimi in v rumu namočenimi rozinami (po želji). Testo zavijemo, damo v namazan model in takoj večkrat prebodemo. Potico rahlo poravnamo in pustimo, da vzhaja eno uro in 25 minut. Vzhajano namažemo z razžvrkljanim jajcem ter jo damo v vročo pečico (185 °C). Ko naraste in lepo zarumeni, temperaturo znižamo. Potico pečemo do ene ure in četrt, odvisno od debeline in teže namaza. Pečeno takoj namažemo z oljem, čez pet minut jo obrnemo na desko ter pokrijemo s prtom, da se počasi ohlaja. Premalo vzhajana potica med peko razpoka, preveč vzhajana pa upade. V obeh primerih skorja odstopa. Prav tako potica ni lepa, če je testo pretrdo in nadev premehak – ali narobe.

Orehov nadev:

Vse sestavine do sladke smetane premešamo, prelijemo z zelo toplo sladko smetano, vmešamo jajci in sneg iz beljakov. Namažemo razvaljano testo in posujemo z rozinami, namočenimi v rumu.

Nasvet:

Recept za testo lahko uporabimo za različne vrste potic, menjamo le nadev. Tako lahko namesto orehove potice po tem receptu naredimo makovo, kokosovo, čokoladno, lešnikovo ali pehtranovo potico.