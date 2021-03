Številni butični unikatni izdelki ne morejo konkurirati poceni in pogosto cenenim oblekam, ki jih ponujajo multinacionalke, Verkova pa si želi, da je kakovosten kos oblačila dostopen vsaki ženski. Prav zato je v podjetju ustvarila inovativen prodajni kanal, s katerim ženskam pomaga, da postanejo prepoznavne in edinstvene. »Želim si izboljšati kakovost njihovih življenj,« je jasna Verkova, tudi lastnica licence Miss Slovenije in solastnica blagovne znamke More Than Beauty.

Dobrodošla novost

Stranke ji zaupajo že vrsto let, tudi zato, ker zna pozorno prisluhniti njihovim željam, iskreno svetovati glede izbire oblačil in pomagati zgolj osvežiti njihove garderobne omare, če je to potrebno. Letošnje leto bo v znamenju njenih po meri izdelanih ženskih plaščev, jaken in srajc. »Vsi izdelki so edinstveni, izdelani s srcem in iz materialov najvišje kakovosti ter pripravljeni na dostavo po vsem svetu. Barvito pisana kolekcija oblačil je šivana ročno, zato je vsak kos oblačila oblikovan povsem po meri vstranke. S tem spodbujamo dejavnosti lokalnih šivilj in kupcem omogočimo, da je vsak kupljeni kos 'kot ulit',« našteva Verkova. Njene stvaritve si lahko v živo ogledate tudi v novem salonu More Than Beauty na Letališki v Ljubljani. Zaradi omejenega števila obiskovalcev si je treba termin obiska rezervirati prek spletnega naslova morethanbeauty@katapult.si.

Ženske, ki si finančno ne morejo privoščiti unikatnih stvaritev, pa bo Jelka Verk odslej razveseljevala tudi s paketom prek pošte, v katerem bo po merah ukrojeno blago skupaj z vsemi potrebnimi dodatki za šivanje, ženske pa si bodo potem same sešile želeno oblačilo. »Tudi te inovativne izdelke bodo odlikovali kakovostni in naravi prijazni materiali, za katere ne izkoriščajo poceni delovne sile otrok v revnih državah. Ob tem pri stvaritvah še naprej ne bo šlo za brezglavo sledenje modnim trendom, ampak za razvoj lastnih idej, podporo lokalnim zgodbam in poudarek na sodelovanju,« je odločna Jelka Verk, ki je lani nase opozorila z odmevno akcijo Maske za vse, za katero ji je predsednik republike Borut Pahor podelil jabolko navdiha.