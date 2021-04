Narava se je že dodobra prebudila iz zimskega spanja in čas je, da jo vdihnemo in začutimo s polnimi pljuči! To bomo najlažje storili z izletom v naravo, ki nas bo, še posebej v prijetni družbi, napolnil s svežo energijo, elanom in optimizmom. Ne nazadnje na vrata trka tudi velika noč, ko si bomo lahko večinoma omislili proste trenutke in vsaj za hip pozabili na tegobe vsakdana. Še nekaj je – po kulinaričnih užitkih za obloženo mizo se še kako prileže rekreacija na svežem zraku.

Čari cvetočih preprog žafranov Obisk največje visokogorske pašne planine v naši državi je vselej prava dogodivščina, zagotovo pa se boste domov z nepozabnimi spomini vrnili, če boste Veliko planino obiskali v času cvetenja žafranov. Glede na vremenske obete bodo prostrane vijolične preproge, ki so prava paša za oči in vselej privabijo množice pohodnikov od blizu in daleč, tam zaživele sredi aprila. Za piko na i vtisov boste poskrbeli, če se boste okrepčali pri gostilni Zeleni rob, znani po domačih sirovih štrukljih, pečenici s kislim zeljem in drugih dobrotah, se poveselili na svežem zraku in ob čudoviti panorami. Na planino se lahko iz Kamniške Bistrice najhitreje pripeljete z nihalko, medtem ko obiskovalce z več kondicije razveseljujejo številne idilične pohodniške poti. Ena najpriljubljenejših in najbolj razgibanih vas bo iz Stahovice prek vrha Svetega Primoža pripeljala do Male planine. Poleg neokrnjene narave in pastirskih koč je njen največji okras Domžalski dom, kjer si lahko lahko omislite postanek in se prepustite čarobnim razgledom. Utrinki za v spominsko knjigo!

Čari pisanih gredic tulipanov Bujno pomlad boste začutili tudi v Arboretumu Volčji Potok. Največ pozornosti obiskovalcev tam v teh dneh pritegnejo cvetoče poljane različnih sort narcis, čudovite pomladne barve na gredicah pa pričarajo tudi pisani tulipani. V času popolnega razcveta jih bo možno občudovati kar 350 različnih sort oziroma več kot dva milijona teh priljubljenih znanilcev pomladi. V sortimentnih gredah boste našli prav posebne sorte, ki s svojim resastim ali zavihanim robom, obliko in barvo cvetov presenetijo še tako ravnodušnega opazovalca, obljubljajo gostitelji. Ne le za botanične navdušence, najbolj obiskan botanični park v Sloveniji je vselej privlačen cilj tudi za najmlajše obiskovalce. Na prostornem otroškem igrišču so letos namestili nove gugalnice, vlečnice in trampoline, postavili pa so tudi nove žičnice in uredili prostore za počitek. Domišljijo mladih nadebudnežev v razposajenem parku še vedno najbolj razvnema največji park dinozavrov na slovenskih tleh. Sestavlja ga 13 orjaških živali v naravni velikosti, nedaleč stran pa jim družbo dela še privlačna razstava kitov in delfinov, poimenovana Velikani morskih globin.

Čari neskončnih travnikov narcis Resda bo treba na tradicionalni poklon belim lepoticam na pobočjih Golice počakati še dober mesec, pa vendar se lahko do takrat na spletni strani Turističnega društva Golica poučite o prazniku cvetočih narcis, v okviru katerega v maju organizirajo osrednjo prireditev Miss narcis in spremljevalne dogodke. Potem ko se je pred leti na pobočjih zahodnih Karavank tradicionalno trlo pohodnikov, so bili lani cvetoči travniki zaradi ukrepov ob zajezitvi koronavirusa precej bolj osamljeni. Upamo, da bo letos v Plavškem Rovtu, v okolici Planine pod Golico, na Javorniškem Rovtu, Golici in Španovem vrhu spet bolj veselo vzdušje in polno občudovalcev cvetočih narcis. Domačini jim pravijo ključavnice in so nadvse ponosni na cvetice, ki rastejo le malo kje. Iz čebulice vzklijejo ozki koničasti listi, cvet je na sredini okrogel, rumen, rdeče obrobljen. Krasi ga šest nežnih belih lističev. »V osrčju Karavank se boste zagotovo odpočili, se razbremenili, naužili čistine in tišine ter globoko v sebi odnesli najlepše spomine,« v svoj raj vabijo člani Turističnega društva Golica.