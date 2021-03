»V strategiji cepljenja je jasno zapisano, da je treba cepiti čim več ljudi v čim manjšem času,« je Velikonja razložil, zakaj so se v Kočevju odločili za svojo strategijo cepljenja in niso čakali na vladna navodila. »Ker smo vedeli, da cepljenje slej ko prej bo, smo že v decembru razvili aplikacijo, kjer bo možen vpis pacientov na eno mesto,« je Velikonja opisal, kako so se na začetek cepljenja pripravljali že mnogo pred njegovim začetkom. Za to strategijo so se odločili, ker so imeli dobre izkušnje že iz preteklosti. V kočevskem zdravstvenem domu so se namreč na vse situacije s koronavirsom pripravili predčasno. Kot je povedal pomočnik direktorice ZD, so že lanskega februarja najprej imeli učne ure pravilnega slačenja skafandrov in pravilnega ravnanja s covid pacienti, nato so pred začetkom množičnega testiranja iskali najbolj primeren prostor, in ker so ugotovili, da je to kočevska športna dvorana, so si tam takoj rezervirali prostor, da so bili na testiranje pripravljeni.

Preprost vpis v aplikacijo

Za strategijo cepljenja je zelo pomembno, da so podatki zbrani na enem mestu. Zato je aplikacija odlična rešitev. Nekaj časa so razmišljali, da bi se ustvarila aplikacija za vso Slovenijo, a so projekt do konca izpeljali le v Kočevju. Ljudje so se največ v aplikacijo vpisovali pri osebnih zdravnikih, v Zdravstvenem domu Kočevje jim je na voljo vstopna točka, dostop do portala pa imajo prav vsi v zdravstvenem domu, ki tako lahko vnesejo vsakogar. »To je ključno, da pacientov ne izgubljamo. Potrebno je, da tistega, ki se želi cepiti, v najkrajšem času možnem vpišemo v portal,« preprost način vpisovanja opisuje Velikonja.

Zakaj sistem cepljenja ni tako učinkovit kot v Kočevju tudi po vsej državi, ni želel odgovoriti. »Vem, da nekatere točke v Sloveniji delajo zelo dobro. Zakaj se je nekaterim zataknilo in kaj je razlog zato, pa težko ocenjujem. Vem samo to, da smo trenutno v zdravstvu vsi preobremenjeni,« je o drugih točkah dejal nekdanje ime leta na Valu 202. Za ključ uspešne strategije v Kočevju pa je izpostavil pravočasnost, proaktivnost in organizacijo.