Tožilstvo sumi, da so preko 13 družb, s katerimi je Agrokor sodeloval, za podjetja iz skupine Agrokor zagotavljali denar z unovčevanjem menic, v katerih so lažno navedli, da so bile izdane za vrednost blaga, ki naj bi ga sprejeli. Na ta način so uveljavili model, ki je predstavljal prikrito financiranje Agrokorja, so objavili na spletni strani zagrebškega tožilstva.

Todorića bremenijo, da je od svojih nekdanjih sodelavcev, ki so prav tako obtoženi v tem primeru, zahteval, naj podpisujejo lažne pogodbe o faktoringu in menice. Vrednost 2761 lažnih menic je ocenjena na nekaj več kot 17,8 milijarde kun (približno 2,4 milijarde evrov), so še zapisali v sporočilu za javnost.

Proti Todoriću in članom njegove družine ter vrsti bivših sodelavcev iz Agrokorja obstajata še dve obtožnici zaradi domnevnega kriminala v koncernu. Tega so medtem prestrukturirali in preimenovali v skupino Fortenova. Nekoč najbogatejši Hrvat je bil oktobra lani v ločenem postopku nepravnomočno oproščen obtožb, da je oškodoval Agrokor za 1,25 milijona evrov.