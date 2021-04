Najboljši so pekovski izdelki, oziroma kruhki in podobno, ki so pripravljeni hitro in brez kompliciranja:

• Enostavni domači bejgli oz. okrogle štručke

• Hitri porovi kruhki

Tile česnovi s sirom so pripravljeni v pol ure. Testo zamesite, se malo poigrate z nekajkratnim prepogibanjem, nato pa jih le oblikujete in spečete v pečici. Odlični so topli ali sobne temperature. Čudovito se tudi odmrznejo, zato jih lahko na enkrat pripravite več in jih imate na razpolago vedno, ko vam zadišijo.

Ti kruhki so fantastična priloga pravzaprav čisto povsod, popolni so pa tudi čisto sami. Lahko jih tudi razpolovite – se kar sami prelomijo, saj so lepo mehki – ter jim dodate še kakšno rezino sira ali kakršne koli mesnine.

Za pripravo potrebujete le:

• moko

• pecilni prašek

• maslo

• sir

• pinjenec (ki ga lahko pripravite doma le z mlekom in kisom v 10-ih minutah!)

• sol

• med

• strok česna in malo česna v prahu

• sušen ali sveži peteršilj

Pa dober tek!

