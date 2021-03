V začetku meseca je namreč izšla njena najnovejša pesem Ljubim, katere videospot si lahko ogledate na YouTube kanalu. Pod besedilo pesmi, ki je posvečena ljubezni in vsem, ki jo v sebi nosijo, se je podpisala Karmen Stavec. »Beseda 'Ljubim' mi pomeni vse, kar je Karmen zapisala v refren besedila,« je povedala Natalija in dodala, da skladbo posveča vsem, ki so ljubili, ljubijo in še bodo ljubili, saj je ljubezen univerzalno čustvo, ki včasih premika tudi meje, ljubezen je gonilna sila sveta, umetnosti. Ideja in režija videospota je delo Igorja Jelena Iggy-ja, ki je v dramaturgijo čarobnega besedila vključil lepote Pirana, avtor melodije in aranžmaja pa je Martin Štibernik.

V znamenju dišeče sivke

Natalija Verboten pa ni aktivna le na glasbenem področju, ampak tudi v svetu lepote in nege. Nedavno sta namreč luč sveta ugledali njena nova blagovna znamka in spletna trgovina Natalijin kotiček, v kateri nudi prvo kolekcijo pod to blagovno znamko. Kolekcija Sivka zaenkrat vsebuje dvanajst unikatnih izdelkov s sivko za nego telesa (eterično olje, negovalno kopel, oljčno milo, deo stick, mazilo za ustnice, kremo za roke, sivkino vodico oz. hidrolat,… ) ter unikatne ročno izdelane in poslikane izdelke za dom ( laneno vrečico, polnjeno s sivko, potpourri, laneno vrečico v podobi angelčka, polnjeno s sivko, dišečo svečo z nežnim vonjem po sivki in pravi ženski parfum Natalija N°1, ki v cvetni dišavni mešanici med drugim vsebuje tudi opojno aromo sivke. Vsi izdelki so proizvedeni v Sloveniji.

»Kolekcija Sivka je namenjena vsem, ki obožujejo vonj sivke in cenijo njene blagodejne učinke, saj pomirja, sprošča, deluje antibakterijsko in antiseptično, blaži manjše kožne okužbe, pike insektov, površinske opekline in stres, medtem ko suhi cvetovi v vrečicah v omari odganjajo molje in še bi lahko naštevala,« je pojasnila pevka in dodala, da je v sivko zaljubljena že dolgo: »Že leta jo gojimo doma na terasi, ker prekrasno diši in zelo lepo izgleda, z leti pa sem začela čedalje bolj ceniti tudi njene blagodejne učinke.«