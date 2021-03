Slovenija »pod ključem«: Kaj lahko pomaga, kje so razpoke in kaj sledi

Zaostritve, ki so sledile naraščanju okužb, niso presenečenje. A v paketu s smiselnimi ukrepi se skrivajo tudi vprašljive odločitve. Doma morajo na primer ostati mlajši otroci, med katerimi so okužbe redke, prebivalci pa so zaradi negotovosti izpostavljeni dodatnemu stresu.