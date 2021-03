Po neuradnih informacijah časnika Večer je dogovor o sporazumnem odhodu Borisa Novaka z mesta generalnega direktorja Pošte Slovenija pričakovati že na jutrišnji seji nadzornega sveta, ki se bo začela ob 13. uri. To bo prva redna seja novega nadzornega sveta v novi sestavi. V njej so poleg Tomaža Kokot še Aleš Buležan, Franci Mihelič, Renko Ervin, Tomaž Kostanjevec in Matjaž Fortič.

»Navedenih informacij ne morem in trenutno ne želim komentirati,« se je danes odzval Boris Novak, ki Pošto Slovenije vodi od leta 2012, drugi mandat pa bi se mu iztekel marca prihodnje leto. Ugibanja o tem, ali se bo 58-letni pravnik, ki je vrsto let služboval tudi v policiji, moral posloviti z vrha Pošte Slovenije, so sicer v zraku od sredine februarja. Tedaj je vlada Novaka razrešila s funkcije neizvršnega direktorja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in s tem s čela upravnega odbora slabe banke, kamor ga je nastavila junija lani.

Tomaž Kokot, ki od začetka meseca vodi nadzorni svet Pošte se omenja tudi za novega v. d. generalnega direktorja družbe. Te informacije nam danes ni uspelo preveriti, več virov pa nam je potrdilo, da je to skladno z aktom o ustanovitvi Pošte Slovenija ena od poti imenovanja generalnega direktorja. Poleg javnega razpisa in iskanja vodilnih kadrov s pomočjo »headhunterskih agencij«, naj bi akt o ustanovitvi pošte Slovenija tako med drugim predvideval tudi možnost, da vodenje družbe začasno v obliki vedejevstva prevzame prvi nadzornik družbe.