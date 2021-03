Mesec dni trajajoča vladna kriza na Slovaškem je pred razrešitvijo. Koalicija pod vodstvom stranke Olano (Navadni ljudje in neodvisne osebnosti) dosedanjega premierja Igorja Matoviča bo nadaljevala delo, le da bo prišlo do rekonstrukcije vlade. Matovič je odstopil s položaja predsednika, da bi v danih težkih epidemioloških razmerah država prebrodila vladno krizo. Na njegovo mesto prihaja dosedanji finančni minister Eduard Heger, Matovič pa bo prevzel vodenje finančnega resorja. S to kompromisno menjavo položajev lahko očitno živijo tudi druge vladne stranke, ki so Hegru že izrekle podporo. Matovičeva vlada bo uradno odstopila danes, Heger pa bo po prejetem mandatu za sestavo vlade predsednici republike Zuzani Čaputovi še danes predstavil tudi novo ministrsko ekipo.

Šest odstopov ministrov Slovaška se je v vladni krizi znašla v začetku marca, potem ko je premier Matovič v tajnih pogajanjih z ruskim proizvajalcem državi priskrbel dva milijona odmerkov cepiva sputnik, prvih 200.000 odmerkov pa je že prispelo v državo. Matovič je upal, da bo tako pospešil cepljenje v državi, dejansko pa je povzročil le hudo vladno krizo. Nabavljeno cepivo še vedno ni prešlo v uporabo, ker še čakajo na rezultate preverjanj nacionalnih zdravstvenih organov. Dve od štirih koalicijskih strank sta se ostro zoperstavili premierju, ker se je za nabavo cepiva odločil na lastno pest. Predvsem v strankah Svobode in solidarnosti (SaS) in Za ljudi so zahtevali Matovičev odstop. Ob kritičnih stališčih nezadovoljnih koalicijskih strank, da je Slovaška s potezo Matoviča pravzaprav že pristala na uporabo ruskega cepiva, so se pojavljali tudi očitki premierju, da ni zmožen obvladovati epidemiološke krize. Začeli so se vrstiti odstopi ministrov. Prvi je odstopil zdravstveni minister Marek Krajči, nato pa je ob grožnjah strank SaS in Za ljudi, da zapuščata koalicijo, če ne Matovič ne bo odstopil, vlado zapustilo še pet ministrov.

Izognili so se predčasnim volitvam Po pozivu predsednice republike Čaputove, naj Matovič odstopi in omogoči razrešitev vladne krize, se je klobčič političnih napetosti na Slovaškem začel počasi razpletati. Matovič je ponudil svoj odstop, hkrati pa za rekonstrukcijo vlade zahteval odstope nekaterih svojih kritikov iz drugih koalicijskih strank in dodatno mesto za svojo stranko v naslednji vladi. Sledili so odstopi gospodarskega ministra Richarda Sulika in pravosodne ministrice Marie Kolikove, nakar so našli rošadno enačbo s finančnim ministrom Hegrom, Matovič pa se je odpovedal ostalim zahtevam. Slovaška se je tako le dobro leto dni po zadnjih volitvah, na katerih je s 53 dobljenimi poslanskimi sedeži v 150-članskem parlamentu slavila stranka Olano pod vodstvom Matoviča, izognila predčasnim volitvam. Štiriinštiridesetletni Heger je poleg finančnega ministrstva po odstopu Krajčija vodil še zdravstveni resor. V stranki SaS (tej stranki je pred desetletjem pripadal tudi Matovič) so že napovedali, da so se vsi trije njihovi odstopljeni ministri pripravljeni vrniti v preoblikovano vlado, kar pa je povzročilo ostre kritike pri opozicijskih socialdemokratih (Smer). Njihov vodja Peter Pellegrini se je obregnil tudi ob dejstvo, da bo Matovič zasedel tako pomemben ministrski položaj. Nova vlada bo po oceni voditelja socialdemokratov, ki v aktualnih merjenjih javnega mnenja močno vodijo pred drugimi strankami, zgolj druga vlada Matoviča.