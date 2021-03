Kriza v prid rasti cen stanovanj

Čeprav je ob izbruhu epidemije tudi na nepremičninskem trgu vladala velika negotovost, pričakovanja pa so bila, da utegnejo cene stanovanj pasti, lahko po enem letu ugotovimo, da se je zgodilo ravno nasprotno. Povprečne cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so, potem ko so lani dosegle vrhunec, bržkone že prebile magično mejo treh tisočakov za kvadratni meter, cena kvadratnega metra pa se pri novih stanovanjih praviloma začne pri štirih tisočakih.