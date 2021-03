Ministrski položaj zapuščata obrambna ministrica Linda Reynolds in pravosodni minister Christian Porter. Najbolj odmevajo obtožbe na račun slednjega o posilstvu takrat 16-letne študentske kolegice leta 1988, ki jih sam odločno zanika. Ženska je junija umrla, naredila naj bi samomor. Reynoldsova je tarča kritik, ker je nekdanjo politično svetovalko vladajoče Liberalne stranke Brittany Higgins označila za »lažnivo kravo«, ker je dejala, da je Reynoldsova ni dovolj podprla, ko je februarja sporočila, da jo je leta 2019 v poslopju parlamenta posilil moški kolega. Kmalu zatem so tega moškega podobnih dejanj obtožile še tri ženske. V minulih tednih so prišli na dan še drugi primeri domnevnega spolnega nasilja in nadlegovanja med oblastniki, med drugim fotografija vladnega uslužbenca, ki masturbira na mizi poslanke, obtožbe na račun poslanca v eni od zveznih držav o posilstvu prostitutke ter opravičilo drugega poslanca, ker je po spletu nadlegoval ženske. Premier Morrison pa je bil tarča kritik, da se na afere ni ustrezno odzval.