»Še smo v igri in naredili bomo vse za napredovanje v četrtfinale.« To je glavno sporočilo iz tabora slovenske reprezentance do 21 let, ki jo danes čaka zadnja tekma skupinskega dela na zanjo premiernem evropskem prvenstvu. Po porazu proti Španiji (0:3) in remiju s Češko (1:1) za varovance selektorja Milenka Ačimovića proti Italiji šteje samo zmaga, obenem pa potrebujejo tudi nekaj sreče. Na drugem obračunu namreč Češka ne sme premagati Španije. Ob tem razpletu Sloveniji ne bi pomagal niti uspeh proti azzurrom. Naloga je torej težka, popravnega izpita ni več, a morda bo ravno to tista dodatna iskrica, ki jo kapetan Timi Max Elšnik in soigralci potrebujejo.

»Vse, kar sem si pred prvenstvom želel, je, da bi bili na zadnji tekmi še vedno v igri za napredovanje. To se je uresničilo. Zavedamo se, kakšno priložnost imamo in kaj je na kocki. Bodite prepričani, da bomo naredili vse, da uresničimo sanje in se prebijemo med osem najboljših ekip v Evropi,« je včeraj zbranim novinarjem prek spleta razlagal selektor Milenko Ačimović. Če je bila Španija na prvi tekmi občutno premočan tekmec, je bila Slovenija na drugi proti Češki tik pred zgodovinsko prvo zmago na evropskih prvenstvih, a je v 85. minuti lastno mrežo nesrečno zatresel Nik Prelec. »To je enostavno nogomet. A opazil sem tudi, da so fantje po tekmi s Češko precej bolje razpoloženi in so se hitreje regenerirali. Tudi sami se zavedajo, da jih je le pet minut ločilo od zmage in da imajo zdaj priložnost generacije.«

Milenko Ačimović se dobro zaveda, kako težka naloga je pred njim in igralci. Italijani so evropsko prvenstvo do 21 let do zdaj osvojili petkrat, nazadnje leta 2004. Gre za reprezentanco, ki ne popušča niti za ped. O tem pričajo tudi štirje rdeči kartoni, ki so jih prejeli na prvih dveh tekmah. Italijani bodo tako oslabljeni za vezista Milana Sandra Tonalija, napadalca in vezista Genoe Gianluco Scamacco in Nicola Rovella ter branilca Reggine Enrica Del Prata. »Temu večjega pomena ne bi dajal. Italijani so nogometna nacija. Kakovostnih igralcev imajo ogromno. Če bil vzel toliko igralcev kakšni drugi reprezentanci, bi se jim verjetno poznalo, a takšnim, kot so Italija, Španija, Portugalska…, se ne,« pravi Milenko Ačimović.

Pod večjim pritiskom bodo zagotovo Italijani, za katere bi bil izpad po skupinskem delu velik neuspeh. »Mi nimamo česa izgubiti. Tudi zato sem prepričan, da bomo lahko pokazali najboljše, kar znamo,« na to temo pravi slovenski selektor. Če Španija premaga Češko, za napredovanje Italijanom zadostuje že remi proti Sloveniji. »Slovenija v zadnjem obdobju igra odlično. Na tekmah kažejo veliko pripadnost državi. Ne čaka nas lahko delo,« svoje igralce svari italijanski selektor Paolo Nicolato. Ker bodo zaradi že omenjenih težav s kartoni manjkali nosilci igre, pravi, da bo posegel po drugačnih spremembah. »Če ne moremo menjati igralcev, bomo nekaterim, ki so na voljo, spremenili igralne položaje. Sloveniji pripravljamo nekaj presenečenj, s prepričanjem, da se bomo na koncu uvrstili v četrtfinale,« je zaključil Nicolato.

Evropsko prvenstvo do 21 let, skupina B, zadnji, 3. krog, danes ob 21. uri v Celju: Slovenija – Italija, v Mariboru: Španija – Češka, vrstni red: Španija 4, Češka in Italija po 2, Slovenija 1.