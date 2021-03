Evropska agencija za zdravila (Ema) je cepivu Johnson & Johnson prižgala zeleno luč v sredini marca. Pred tem so že odobrili uporabo cepiv Pfizerja in BioNTecha, Moderne in AstraZenece.

Povezava se je z ameriškim podjetjem dogovorila za nabavo 200 milijonov odmerkov cepiva ter dodatnih opcijskih 200 milijonov odmerkov. Cepivo je prvo v EU, ki nudi učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem pa ga je lažje hraniti.