Ameriške delnice tik pod rekordi

Ameriške delnice nihajo tik pod rekordnimi vrednostmi, saj investitorji presojajo med dobrimi ekonomskimi kazalniki na eni strani in grožnjo inflacije na drugi strani. Ameriški predsednik Joe Biden je oznanil, da namerava v prvih 100 dneh predsedovanja razdeliti 200 milijonov odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu, s čimer se bo drastično zmanjšal vpliv virusa na gospodarstvo. Demokrati dodatno pripravljajo nov paket fiskalnih spodbud v vrednosti treh milijard dolarjev, ki naj bi jih namenili infrastrukturnim investicijam. Tudi razmere na trgu dela so vir optimizma, saj se je število novih prosilcev za pomoč v primeru brezposelnosti znižalo nad pričakovanji in je na najnižji stopnji od začetka pandemije. Statistični urad je stopnjo rasti BDP v četrtem kvartalu zaradi višjih investicij podjetij revidiral navzgor; zdaj znaša 4,3 odstotka oziroma 0,2-odstotne točke več kot v pretekli objavi. Zaradi pričakovanj, da se bodo ZDA kmalu rešile primeža koronavirusa, so se v minulem tednu najslabše odrezale tehnološke delnice, ki so bile med pandemijo med najbolj donosnimi, po drugi strani pa so se bolje izkazale bolj ciklične družbe iz energetskega, bančnega in transportnega sektorja.