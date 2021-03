Ritem pravkar končane sezone v smučarskih skokih je narekoval covid-19. Vseh 30 tekem svetovnega pokala pri moških je bilo brez gledalcev, zaradi pravil, ki veljajo na Norveškem, je odpadlo pet tekem turneje Raw Air. Veliki kristalni globus je zasluženo osvojil Norvežan Halvor Egnar Granerud, ki pa je presenetljivi junak zime glede na to, da je v lanski sezoni osvojil le osem točk v svetovnem pokalu in je še poleti delal kot pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Na prvih 21 tekmah v sezoni je nanizal 11 zmag, imel bi še eno več, a je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran v Rasnovu. Izkupiček bi bil še večji, če ne bi sredi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju zbolel za covidom-19 in 14 dni izolacije v Oberstdorfu je pustilo posledice.

Geiger postal tudi specialist za polete Za sezono je značilno, da na najprestižnejših dogodkih zime niso zmagovali favoriti. Svetovni prvak v poletih decembra v Planici je postal Nemec Karl Geiger, ki je imel doslej sloves vrhunskega skakalca s tehniko, ki ni primerna za letalnice. Da je Geiger postal vrhunski letalec, je potrdil tudi na finalu v Planici, kjer je dobil dve od treh tekem in osvojil mali kristalni globus za posebno točkovanje poletov. Sloves odličnega skakalca z dinamitom v nogah za klasične skakalnice je potrdil s kolajnami v vseh štirih nastopih (dve zlati na tekmah ekip in mešanih ekip, srebrna na srednji in bronasta na veliki skakalnici) na svetovnem prvenstvu v Obersdorfu, kjer je tudi doma. Granerud je prišel na novoletno turnejo z nizom petih zmag, a je bila vloga prvega favorita prezahtevna, saj jo je končal na četrtem mestu. Zlatega orla je dvignil poljski as Kamil Stoch, ki je bil takoj po novem letu v vrhunski formi (tri zmage zapored), nato pa je padel v formi. Na svetovnem prvenstvu je Granerud za uteho osvojil le srebrno kolajno z mešano ekipo, na srednji skakalnici je bil četrti tik za Slovencem Anžetom Laniškom, nato pa kot edini v norveški ekipi zbolel za covidom-19. Zlati kolajni posameznikov sta presenetljivo osvojila 34-letni Poljak Piotr Žyla, ki je tako najstarejši svetovni prvak v zgodovini, in Avstrijec Stefan Kraft, ki je moral prvi del sezone izpustiti zaradi okužbe s koronavirsuom in bolečin v hrbtu, ki so bile med svetovnim prvenstvom v decembra lani v Planici tako hude, da si ni mogel obuti niti nogavic. Slovenija se je po škandalu decembra v Planici dvignila, a je ostala brez zmage v svetovnem pokalu, ima pa sedem stopničk za štiri druga in tri tretja mesta. Z bronasto kolajno Anžeta Laniška na svetovnem prvenstvu je izpolnila cilj, zapravila pa kolajni na mešani in ekipni tekmi. Kolajn bi bilo več, če Lanišek v Oberstdorfu ne bi imel bolečin v hrbtu, a je kljub temu na tekmi na veliki skakalnici osvojil peto mesto.

Križnarjeva edina brez spodrsljaja Med ženskami je prva zvezdnica zime dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Križnar, ker v svetovnem pokalu ni imela spodrsljajev. Najhujši tekmici, Japonka Sara Takanaši in Avstrijka Marita Kramer, sta bili v Hinzenbachu po enkrat diskvalificirani zaradi neustreznega dresa. Za nameček Kramerjevi niso dovolili nastopa na dveh tekmah v Rasnovu, ker njen test na koronavirus ni bil nedvoumno negativen. V Oberstdorf je v rumeni majici dopotovala Križnarjeva, svetovni prvakinji pa sta presenetljivo postali Ema Klinec s prvo zmago v karieri in Norvežanka Maren Lundby (tretja Križanarjeva), ki v vsej zimi ni niti enkrat stala na stopničkah. Tudi na ekipni tekmi Slovenija ni upravičila vloge prve favoritinje. To je le dokaz, kako se v skokih vse lahko hitro obrne.