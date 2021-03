Tobias Putrih, vizualni umetnik: Med igro s kockami

VModerni galeriji je na ogled pregledna razstava Tobiasa Putriha, enega naših tudi v tujini najbolj uveljavljenih vizualnih umetnikov. Izhodišča avtorja, ki že več kot desetletje živi med Ljubljano in Bostonom, so sicer kiparska, a se v njegovem izrazu ključno prepletajo prvine arhitekture in oblikovanja. »V Sloveniji še vedno ni dogovora o tem, zakaj sploh podpirati umetnost. Če bi imeli jasne odgovore, bi namreč imeli tudi veliko zbirateljev in številne zasebne galerije, posamezniki bi bili torej zainteresirani, da imamo veliko kunsthalle, veliko zasebnega denarja bi se steklo v take projekte,« odvrne na vprašanje, ali lahko slovenska muzejska infrastruktura parira razstavnim prostorom po svetu. »A konsenza in denarja ni, zato bi bila prava kunsthalle, tudi če bi obstajala, obsojena na javno financiranje, to pa ni na primerljivem nivoju s tujino,« skomigne.