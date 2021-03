Premier je namreč čivknil v angleščini in medtem ko je bevskal na evropske uradnike, tudi zelo ponesrečeno zapisal, da oni nam že ne bodo »salting the mind«, se pravi solili pameti. Problem je le v tem, da ta stalna besedna zveza v angleščini ne obstaja. A ker verjamemo, da naš vodja tuji jezik obvlada bolje kot kandidati za evropske delegirane tožilce, sprejmemo tudi možnost, da se mu je v želji po hitrem izražanju misli pač zatipkalo. In da je v resnici mislil zapisati »salting the mine«, kar v neposrednem prevodu pomeni posoliti rudnik, ta idiom pa se v angleškem jeziku uporablja v pomenu goljufivega prikazovanja podatkov, da bi povečali njihovo vrednost. V tem primeru pa bi vse skupaj res postalo neslana šala oziroma »unsalty joke«.