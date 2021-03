S parlamentarno preiskavo želi opozicija dobiti jasne odgovore o tem, ali prihaja do političnega vmešavanja v delo policije. Med drugim želijo ugotoviti, ali se vodstvo ministrstva za notranje zadeve politično vmešava v konkretne predkazenske in druge postopke, ter ali so funkcionarji in zaposleni v policiji podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve.

»Obstaja mnogo indicev za to, obstaja mnogo utemeljenih sumov, da politizacija in brezobzirno podrejanje spreminjata policijo v podaljšano roko vladajoče politike,« je dejal Medved. Po njegovih besedah zaskrbljeno ugotavljajo, "da z nastavitvijo strankarskih in stranki SDS zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije prehajamo v fazo, ko je policija praktično že politično obvladana".

Vlada je v slabem letu zamenjala tri generalne direktorje policije, prav takšno početje pa se je odvilo tudi na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), je dejal Predrag Baković (SD). Ob tem pa se je po njegovih besedah uvedel tudi nov način umika nekaterih kriminalistov ali vodij preiskav v delovne skupine oz. odstavljanje »problematičnega kadra« na stranski tir.

Nataša Sukič (Levica) je notranjemu ministru Alešu Hojsu med drugim očitala po njenih besedah nezakonit izredni nadzor na NPU in nezakonito zahtevo po reviziji kazenskih preiskovalnih zadev, ki jih je vodil NPU. Kot je dejala, je odredil revizijo točno določenih, že zaključenih primerov, »katerih epilog kriminalističnih preiskav ni bil po godu stranki SDS«.