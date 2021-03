#portret Gregg Popovich, košarkarski trener: Igralce razvija v razgledane ljudi

Trener košarkarjev San Antonio Spurs v ligi NBA Gregg Popovich je kot tretji v zgodovini prišel do 1300 zmag v rednih delih sezon. Pred njim sta le še Don Nelson in Lenny Wilkins. 72-letni sin srbskega očeta in hrvaške matere je zaradi svojega unikatnega pristopa, značaja in uspehov v košarkarskih krogih izjemno spoštovan.