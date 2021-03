Če gremo po vrsti po krajih, ki jih je ta človek prehodil, bi bilo njegovo romanje videti približno tako. Davnega leta nazaj se je rodil v Grosupljem in že kot rosni mladinec sprejel zakramente partije, ki jih je kasneje še nadgradil s šolanjem v Kumrovcu. To ga je utrdilo v njegovem pogledu na svet, kar je potrdil tudi z mukotrpnimi pohodi v simbolno mesto takratne države, Jajce, tam daleč na Balkanu. Vsa ta naprezanja in partijsko izobraževanje ga je pripeljalo do diplome iz obramboslovja, kjer je detajlno spoznal in ponotranjil doktrino JLA, eno največjih armad na svetu. Ta znanja je kasneje s pridom uporabil kot vojskovodja v desetdnevni vojni za osamosvojitev nam drage Slovenije. Narod mu je zato neizmerno hvaležen in mu je tudi priznal pravico do zasebne prodaje orožja. Milijoni iz tega »kšefta« pa so upravičeno romali namesto v proračun na tajne račune za financiranje osebnega komforta in ustanovitev »druge republike« po principu: en človek, en narod, en vodja.

To revolucionarno in človekoljubno delo je prepoznala tudi Univerza v Prištini in temu človeku podelila častni doktorat za zasluge in doprinos človeštvu. Slovenija je na to zelo ponosna. Ta človek bi si zaslužil tudi Nobelovo nagrado, Cerkev pa bi ga morala proglasiti najmanj za blaženega.

Ta narodni genij in buditelj je napisal veliko knjig, ki jih častijo vsi dobromisleči ljudje, razen »levega« društva Pen, ki ga je neupravičeno zaradi ideoloških razlogov izključilo. To je hud udarec za slovenske pisatelje in kulturnike, kar bo nedvomno prikazano v Muzeju osamosvojitve, ki ga bo vodila priznana zgodovinarka, katere imena v tej rubriki raje ne bom navedel.

Naš veliki človek je pustil neizbrisen pečat tudi v svetu. V ZDA in EU se ne morejo načuditi nad njegovim vizionarstvom, ko je poraženemu predsedniškemu kandidatu čestital za volilno zmago, vendar ga povprečneži niso razumeli, on namreč vidi tudi v prihodnost. Njegov idol bo nedvomno zmagal na naslednjih volitvah. Takrat bo pa naš človek celemu svetu pokazal sredinec, češ, kakšni nevedneži ste, jaz sem to že davno predvidel.

To so lastnosti genijev, ki jih svet potrebuje. Kamor on stopi danes, sicer nastane blato, jutri pa se bo to blato pozlatilo. Navadni ljudje tega ne razumemo, ker smo povprečneži in nevedneži, to je lastnost samo od Boga poslanih genijev.

Gorazd Cuznar, Črnomelj