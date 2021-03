Konec tedna je Planinsko društvo (PD) Domžale organiziralo prva vodena ogleda po ihanski krožni poti, ki je med domačini zbudila veliko odobravanja. Prav na pobudo domačinov, ki so že v preteklih letih radi raziskovali razgibane poti v okolici kraja, so v sodelovanju z markacijskim odsekom pri PD Domžale, turističnim društvom in krajevno skupnostjo Ihan pot trasirali, jo uredili in označili.

Pot, ki je dolga dobrih 11 kilometrov, se začne v športnem parku v Ihanu in vodi mimo nekaterih zgodovinskih in naravnih znamenitosti. Pohodnika označena pot vodi mimo cerkve sv. Jurija in naprej do opuščenega kamnoloma ihanske breče, Tabora nad Ihanom, Brda, sv. Miklavža, čez Oklo do Judeževe domačije, Dobovelj, mimo Babje jame in Jamarskega doma na Gorjuši in nato čez preval med Zaborštom in Krumperkom na Veliki vrh (Križentaver) pred vrnitvijo v Ihan.

Za pot s krajšimi postanki potrebujemo dobre štiri ure. Člani PD Domžale vsekakor priporočajo, da si pohodniki vzamejo čas in si ogledajo jamarski muzej in Železno jamo na Gorjuši. Pot, ki je označena z rumeno-belimi markacijami in na kateri pohodnike usmerjajo rumene tablice, ni zahtevna in je primerna za vse, tudi družine z malo večjimi otroki.

V prihodnjih tednih v planinskem društvu načrtujejo še postavitev informacijske table na vstopni točki v Športnem parku Ihan. vl