Grabus je funkcijo muftija prevzel leta 2006 in po 15 letih je ponosen na opravljeno delo, zlasti na dokončanje projekta Muslimanskega kulturnega centra. Zahvalil se je vsem, ki so podprli projekt, tako iz vrst verskih somišljenikov po svetu kot »odgovornih oseb iz občinske in državne administracije«. Izpostavil je, da so monumentalen objekt omenjenega centra prepoznale tudi strokovne komisije in laična javnost v Sloveniji in svetu.

Mufti je sicer med poudarki delovanja skupnosti v minulem letu še izpostavil, da so kljub pandemije covida-19 opravili vse obveznosti do subjektov, s katerimi sodelujejo. »Nismo nikomur dolžni in to je rezultat, ki je na koncu za nas najbolj pomemben,« so muftijeve besede povzeli v objavi na spletni strani islamske skupnosti.

V nagovoru je mufti opozoril še na spremembe v družbenem ozračju, ki so tudi posledica pandemije. Zato se je zavzel za resno in odgovorno delo, pozornost pa po njegovih besedah velja nameniti tudi objavam na družbenih omrežjih, v pridigah in javnem govoru o temah, ki vplivajo na položaj skupnosti.