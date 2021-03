Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti mladoletniku puško za airsoft zasegli, sodišču pa bodo predlagali tudi njen odvzem. Globa za prekršek znaša približno 209 evrov. O dogodku pa so seznanili tudi mladoletnikove starše.

Zakon o varstvu javnega reda in miru prepoveduje nošenje, razkazovanje ali uporabo različnih predmetov, ki po zakonu o orožju sicer ne spadajo v kategorijo orožja, vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost.

»Različne imitacije, airsoft orožje, plinske pištole in podobno so take vrste predmeti, ki so jih posamezniki že večkrat nosili na javnih krajih, bodisi zaradi razkazovanja, bodisi zaradi groženj drugim,« je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.

Ker so ti predmeti zelo podobni pravemu orožju, so lahko v postopkih podani tudi zakonski pogoji za uporabo najhujših prisilnih sredstev policistov, ki intervenirajo.