Premier Janša se je minuli petek zapletel v spor z vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld. V razpravi o razmerah v Sloveniji je želel namesto svojega ustnega nastopa in odgovorov na vprašanja članov skupine najprej predvajati video o položaju medijev v Sloveniji, česar mu evropska poslanka ni dovolila. Je pa dopustila možnost, da se video predvaja na koncu razprave.

Janša je vodji skupine že takoj v petek očital cenzuro. Nato pa je minuli konec tedna na Twitterju zapisal, da Slovenija Bruslju ne dolguje ničesar, da nekateri že 35 let plačujejo ceno za svobodo in demokracijo ter da jim »preplačani birokrati, rojeni v blaginjo, ne bodo pridigali o svobodi in demokraciji«. Izpostavil je tudi, da kot niso dovolili cenzure Miloševiću, je sedaj ne bodo dovolili Sophie in 't Veld in Dacianu Ciolosu.