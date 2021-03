Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Boštjan Gorjup je po seji v izjavi za javnost povedal, da so na današnjem sestanku opozorili na dosedanje uspehe ter kakovostno in stabilno oskrbo slovenske industrije in gospodinjstev, ki je v preteklosti omogočala konkurenčni položaj. »Veselim se skupnega iskanja pametnih rešitev, da bomo znali še naprej obdržati dobro kondicijo gospodarstva in države,« je dejal.

Odločevalci morajo po Gorjupovih besedah ob določitvi primernega roka za zapiranje Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, ki ga vidijo med letoma 2036 in 2038, izvesti še druge aktivnosti. Med temi je naštel pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za podaljšanje delovanje prvega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek) do leta 2043, dokumentacijo za drugi blok Neka do leta 2025, možnost nadaljnjega razvoja v Šoštanju s parnoplinskimi elektrarnami ter da se s sredstvi iz podnebnega sklad vlaga v obnovljive vire energije. Ob tem se je treba zavedati, da prehuda uvozna odvisnost lahko v kritičnih trenutkih povzroči škodo, zato naj se ta ohrani med 15 in 20 odstotki, je dejal.

Košorok: Pravi korak v pravo smer Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Blaž Košorok je ocenil, da je predlog strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij »pravi korak v pravo smer«. Predlog je po njegovi oceni eden od začetnih korakov energetike, »z objavo strategije pa so začel zvoniti vsi alarmi«. Kot je pojasnil, si ne moremo več zatiskati oči, da se bo evropska zakonodaja in ostale zaveze spremenile. Strategija tako po njegovem postavlja Slovenijo na pot prizadevanj, da doseže podnebno nevtralnost do leta 2050 na pravičen način. Postavlja strateško podlago, na kateri se bodo izvajali različni programi. Kot je denimo ta, ki regijama omogoča, da črpata sredstva za pravičen prehod, kjer med letoma 2021 in 2027 Sloveniji pripada 235 milijonov evrov nepovratnih sredstev ob pogoju, da določi letnico izstopa, je povzel. Podpredsednik GZS Danijel Levičar je dejal, da svet podpira napoved države za prehod v brezogljično družbo ter poudarja, da elektrifikacija pridobiva kot strateška dobrina. »Potrebujemo energetske sisteme, ki so zanesljivi, čisti, konkurenčni in dostopni,« je poudaril. Od države bomo tako pričakovali strateški načrt za prestrukturiranje regij in za energetsko oskrbo, ki bo zviševala stopnjo zanesljivosti, ter sprejetje strategije za energetski prehod, je napovedal.

Devet od 10 termoelektrarn bo poslovalo negativno Predsednik uprave Holdinga slovenske elektrarne (HSE) Viktor Vračar je izrazil zadovoljstvo, da imajo možnost predstaviti priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz možnih letnic zaprtja. Opozoril je, da so termodivizije po vsej Evropi pod velikim finančnim bremenom pri trgovanju z emisijskimi kuponi. »Za letos se pričakuje, da bo devet od 10 termoelektrarn poslovalo negativno,« je orisal. Iskanje rešitev za zelen prehod, učinkovito energetsko lokacijo, izkoriščanje obstoječih in zagotavljanje nadomestnih delovnih mest so tako izzivi, s katerimi se bodo morali v prihodnosti soočiti vsi akterji, je sklenil.