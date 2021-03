GZS: Premog mora ostati vsaj do leta 2036

V GZS nasprotujejo po njihovi oceni prenagljeni odločitvi o izstopu iz premoga in posledično večji energetski uvozni odvisnosti Slovenije do leta 2033. Odločevalce pozivajo, naj rok za zapiranje premogovnikov določijo med letoma 2036 in 2038 ali celo še nekoliko kasneje, obenem pa sprejmejo ukrepe za zelen in pravičen prehod ter za ohranitev zadostne energetske samooskrbe.