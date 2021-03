Po prošnjah občanov in pobudi mestnega svetnika Marka Koprivca (SD) je Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Zdravstvenim zavodom Zdravje organizirala novo točko za izvajanje hitrih antigenskih testov, in sicer na Kongresnem trgu. Tam se lahko brezplačno testirajo posamezniki ne glede na naslov njihovega stalnega prebivališča in prav tako brez predhodnega naročanja.

Testiranje na Kongresnem trgu poteka od ponedeljka do petka med 14. in 17. uro, v soboto pa od 9. do 12. ure. Tako kot na točki za hitro testiranje Zdravstvenega doma Ljubljana na Gospodarskem razstavišču kot tudi na točki zavoda Zdravje na naslovu Vilharjev podhod 1 je testiranje na Kongresnem trgu namenjeno tistim, ki nimajo simptomov akutne okužbe dihal in prebavil, kot so prehlad, kašelj, vročina, izguba vonja in/ali okusa, prebavne težave. Osebe s tovrstnimi simptomi morajo kontaktirati svojega osebnega ali dežurnega zdravnika, ki jih bo po potrebi napotil na odvzem brisa za PCR test.

Osebe, ki se bodo želele testirati na Kongresnem trgu, morajo s seboj imeti osebni dokument in zdravstveno izkaznico. »Upoštevajte, da so med vami lahko tudi asimptomatski bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih za odvzem brisa ne zadržujte,« je ljubljanska občina dala navodila za čakajoče na test.

Velja omeniti, hitro testiranje na Gospodarskem razstavišču je za splošno populacijo predvideno zgolj v sredo od 16. do 20. ure, pri čemer vstop na območje testiranja po 18.30 ne bo več mogoče. Danes in jutri

osebje Zdravstvenega doma Ljubljana testira le zaposlene v vzojno-izobraževalni dejavnosti Mestne občine Ljubljana. Na sedežu Zdravstvenega zavoda Zdravje v Vilharjevem podhodu pa hitro testiranje poteka od ponedeljka do sobote med 14. in 17. uro, v petek med 12. in 15. uro ter v soboto med 11. in 14. uro.