Poslanci SDS (26), NSi (7) in SMC (5) so okoli poldneva vložili predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča z utemeljitvijo, da je bil izvoljen na ta položaj 5. marca lansko leto, ko se je oblikovala koalicija SDS, SMC, NSi in DeSUS. »Glede na to, da se je 26. marca 2021 spremenila sestava koalicijske stranke SMC, katere član ni več dosedanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič, in je javno napovedal oblikovanje nove poslanske skupine, ki ne bo del koalicije, predlagamo njegovo razrešitev,« so utemeljili predlagatelji razrešitve predsednika državnega zbora. O razrešitvi se odloča na tajnem glasovanju, da bi predlog uspel, pa ga mora podpreti vsaj 46 poslancev. Koalicija predlaga, da bi o odstavitvi odločali jutri, ali jim bo uspelo, pa bo odvisno od poslancev SNS, DeSUS in dveh poslancih narodnih skupnosti, ki vsi skupaj premorejo 9 glasov. Če bi vsi podprli predlog koalicije, lahko zberejo 47 glasov. Predsednik NSi Matej Tonin pa je včeraj na Televiziji Slovenija napovedal, da bo novi predsednik državnega zbora vodja poslanske skupine Jožef Horvat iz NSi, o čemer naj bi odločali hitro v nekaj dneh po morebitni odstavitvi Zorčiča.