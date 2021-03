Realni prihodek v trgovini na drobno z neživili je bil za 32,3 odstotka višji kot januarja. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi gorivi je bil višji za 8,8 odstotka, realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z živili pa za 1,4 odstotka.

Medletno sta bila višja realna prihodka od prodaje v trgovini na drobno z živili, za 6,4 odstotka, in v trgovini na drobno z neživili, za 2,8 odstotka. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi gorivi pa je bil za 13,3 odstotka nižji. Rast realnega prihodka od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od njihovih popravil se je na mesečni ravni nadaljevala tudi februarja in bila 5,7-odstotna. Glede na februar 2020 pa je bil ta prihodek nižji, in sicer za 6,9 odstotka.

Najbolj se je povečalo poslovanje z nepremičninami

Najnovejši podatki statističnega urada o prihodku od prodaje storitev so pokazali, da je bil ta januarja na mesečni ravni po padcu v prejšnjem mesecu znova višji, in sicer za 0,9 odstotka. Najbolj izrazilo se je zvišal v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 24,1 odstotka. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 6,4 odstotka), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 6,2 odstotka), v gostinstvu (za 5,1 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,9 odstotka). Nižji je bil le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,8 odstotka).

V medletni primerjavi je bil prihodek od prodaje storitev januarja nižji za 9,7 odstotka. Upad je bil najizrazitejši v gostinstvu, in sicer 74,4-odstoten. Upad v nastanitvenih storitvah je bil 83,6-odstoten, v dejavnosti strežbe jedi in pijač pa 68,9-odstoten. Občutno nižji je bil tudi prihodek od prodaje storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 16,4 odstotka. To se je zgodilo predvsem zaradi izrazito nižjega prihodka v potovalnih agencijah, za 91,9 odstotka, je navedel statistični urad.

Nižji je bil še v poslovanju z nepremičninami (za 4,2 odstotka), v dejavnosti promet in skladiščenje (za 3,7 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,5 odstotka). Višji je bil le prihodek v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 8,6 odstotka).