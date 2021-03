Noč'n'šiht so na skladbo 'V globinah tvojih oči', ki sta jo skupaj z njimi spisala Bojan Dragojević in Rok Lunaček, izjemno ponosni. Besedilo skladbe je nastalo že pred časom, prve osnutke glasbene podlage pa so Samo, Tadej in Urban naredili v hiši, ki je bila, simbolično tako kot takrat skladba, v nastajanju. Besedilo, ki jim je bilo pisano na kožo, je rabilo še dodelano glasbeno in končno podobo, do katere pa je pripeljalo srečno naključje. Po slučaju in srečnem izboru algoritmov sta Samo in Tadej zasledila, da je znani producent Bojan Dragojević na oddihu v Sloveniji. Ker je Tadej v daljnem sorodstvu z Ano Vurcer iz Učiteljic (mimogrede: Bojan je pomemben član iz ozadja te skupine) so preko nje navezali stik. Predstavila sta mu osnutek skladbe in njeno besedilo in že naslednji dan so se dobili v studiu v Ljubljani in pričeli s snemanjem. Končno podobo, ki je danes pred vami, pa je Bojan izpilil v svojem domačem Empire studiu, kjer je vrhunski producent ustvaril že mnogo hitov