Po podatkih sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 12.424 okuženih. Število okuženih in hospitaliziranih znova raste. Med regijami se le Posavje še vedno uvršča v rumeno fazo glede na povprečje okužb, koroška, goriška in obalno-kraška regija pa so v rdeči fazi. Ostale regije so obarvane v oranžno.

»Ukrepi bili uvedeni po dolgotrajnem in tehtnem premisleku. Nekako smo si predstavljali, da se bo stanje na začetku marca izboljševalo in da bomo lahko v naslednjih dneh in tednih ukrepe sproščali. Vendar se je na žalost zaradi britanske variante novega koronavirusa, za katero vemo, da je bolj kužna in da zahteva večje število sprejemov pri tistih, ki zbolijo, in da so pogosto prizadeti mlajši bolniki, stanje v Sloveniji na ta račun začelo slabšati,« je o včerajšnji odločitvi, da Slovence s četrtkom čaka 11-dnevna zaustavitev javnega življenja, uvodoma dejala vodja strokovne skupine Mateja Logar.

In dodala: »Strokovna svetovalna skupina je razmišljala o tem, ali imamo na voljo kakršnekoli druge ukrepe, s katerimi bi lahko omilili porast števila okuženih in s tem tudi porast števila tistih, ki potrebujejo sprejem v bolnišnice, in tistih, ki potrebujejo zdravljenje v intenzivnih enotah. Vendar ne glede na to, katere ukrepe smo pretresali, smo glede na literaturo in dosedanja spoznanja ugotovili, da je edina možnost, ki jo v tem trenutku imamo, da vsaj delno upočasnimo pritiske na bolnišnice, da zmanjšamo število okuženih in znižamo samo krivuljo ter na vplivamo na to, da bo t. i. tretji val krajši in nižji, da se odločimo za stroge ukrepe oziroma zapiranje države.«