V torek bo delno jasno, na vzhodu Slovenije bo zjutraj in dopoldne občasno tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. V četrtek bo zapihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj suh in toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ki jo bo več v krajih severno in vzhodno od nas.

V torek bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno jasno, v krajih severno in vzhodno pa bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno. Razmeroma toplo bo.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.