V Sueškem prekopu rešili nasedlo kontejnersko ladjo

V Sueškem prekopu so uspeli rešiti ogromno kontejnersko ladjo, ki je v torek nasedla in od takrat blokirala plovbo skozi kanal. 400 metrov dolgo in 59 metrov široko ladjo Ever Given so znova splovili, poročajo tuje tiskovne agencije.