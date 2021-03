Ne, stene ne dihajo. Skozi stene stavb, ki so pravilno zgrajene, ne prehajata niti zrak niti vlaga. Prehod vlage v zidove ali skozi njih je celo škodljiv. V zakonodaji so zahtevane take sestave gradbenih konstrukcij, da ne pride do poškodb ali drugih škodljivih vplivov zaradi difuzijskega prehoda vodne pare. Za ustrezno izmenjavo zraka in za odvajanje vlage iz prostorov je potrebno ustrezno zračenje s pomočjo (pravilnega) odpiranja oken ali s prezračevalnimi napravami.

Slovenščina je bogat jezik, pomen besed se lahko prenese. V SSKJ so navedeni izrazi, ki se jih uporablja pogovorno in knjižno: »morali bomo pošteno delati, če bomo hoteli dihati«; »s tem denarjem bomo za silo že dihali«; »z njegovega obraza diha dobrohotnost«; »ljubezen diha iz vsake vrstice pisma«; »iz fanta sta dihala zdravje in moč« ali »južni veter diha čez polje«. Napaka je, kadar se beseda dihanje uporablja v strokovnem jeziku, v povezavi s konstrukcijami stavbe, saj zavaja v zmoto, da konstrukcije prepuščajo zrak in vlago. Te napake morda niso naključne, ampak so rezultat odličnega dela pospeševalcev prodaje.

Tezo o dihanju sten je objavil nemški higienik Max von Pettenkofer leta 1877 in jo kmalu za tem preklical, vendar je duh že ušel iz steklenice. Dokončno je to zmoto o dihanju sten ovrgel dr. E. Raisch leta 1928. Rezultat njegovih meritev je: masivna ometana stena je nepredušno zaprta. Difuzijski procesi res povzročajo, da se manjša količina vlage seli skozi pore stene. Vendar so te količine zelo majhne v primerjavi s skupno količino vlage, ki se sprosti v stanovanjski stavbi med ogrevalnim obdobjem. Od 2000 litrov vode v obliki vodne pare, kolikor se ustvari v stanovanju med kurilno sezono, le približno dva odstotka pronicata skozi ovoj stavbe, vso ostalo vlago je treba odvesti s prezračevanjem. Že pred 100 leti je Raisch slikovito povedal: skozi ključavnico vhodnih vrat gre več vlage kot skozi vse stene stavbe.

Izraz »dihanje sten« ni strokoven, vendar se ga uporablja vse pogosteje, predvsem za potrebe trženja. Podoben izraz je »difuzijsko odprta gradnja«. Tako govorijo laiki in »gradbeni strokovnjaki«, ki svojo nestrokovnost skrivajo za všečnimi besedami. Z izrazom »dihanje sten« naj bi dokazovali difuzijo vodne pare iz prostora skozi konstrukcijo v zunanjost, varovanje konstrukcije pred prevelikim navlaževanjem in neželenimi posledicami, pojavom plesni … Ali je prehod vlage skozi steno pomemben? Ali prostore lahko prezračujemo in odvajamo odvečno vlago skozi ovoj stavbe? Na ta vprašanja je odgovor nikalen.

»Količnik paroprepustnosti«, »količnik prehoda vodne pare«, »faktor upornosti difuzije vodne pare« ali »zaporno vrednost materiala za vodno paro« označujemo s simbolom Sd, ki je enak zmnožku difuzijske upornosti prehoda vodne pare in debeline materiala (Sd = μ * d) ter predstavlja ekvivalentno debelino zračnega sloja (m). Paroprepustni sloji imajo količnik paroprepustnosti Sd manjši od 0,05 m, parne ovire imajo Sd od 0,05 do 10 m, parne zapore pa imajo zaporno vrednost Sd večjo od 10 m. Sloji, ki imajo zaporno vrednost Sd večjo od 1000 m, kot so kovinske folije, ne prepuščajo vodne pare.

Toplotnoizolacijski materiali (TI) se med seboj precej razlikujejo. Toplotna prevodnost običajnih TI materialov se giblje med 0,025 in 0,060 W/mK. Toplotna prevodnost fasadnega stiropora je med 0,031 W/mK in med 0,039 W/mK. Izbrati je treba primerne izolacijske materiale za načrtovane konstrukcije. Hkrati pa je treba zasledovati tudi stroškovno učinkovitost in enostavnost vgradnje. Za toplotne izolacije fasad večine stavb je optimalen stiropor, navaden ali grafitni.

Vlaknasti TI (steklena in kamena volna, celuloza, bombaž, lesna volna, slama, lan, konoplja, ovčja volna) so popolnoma paroprepustni (μ1 m), stiropor ima vrednost paroprepustnosti μ med 20 in 45 m, steklena pena pa ima vrednost paroprepustnosti μ 10.000 m. Od naštetih so vsi primerni za fasadno izolacijo, razen steklene pene. Za informacijo: les, za katerega pravijo, da diha, ima vrednost paroprepustnosti 70 m.

Paroprepustnost gradbenih konstrukcij

Vsak sloj gradbenega materiala je del konstrukcije in vpliva na delovanje konstrukcije. Različne lastnosti posameznih slojev določajo lastnost sestavljene konstrukcije. Nosilni sloj (na primer opeka) določa trdnost in stabilnost konstrukcije, neprepustnost za zrak in zračno vlago določa notranji omet, zaščitni sloji na zunanji strani ščitijo konstrukcijo pred toplotnimi obremenitvami, vlago in vetrom, med njimi pa so še pomožni vezivni sloji. Pri lahkih konstrukcijah je treba na notranji strani namesto ometa uporabiti posebne folije, ki določajo zrakotesnost in neprepustnost za vodno paro, zunaj in znotraj pa je vgrajen trši zaščitni sloj.

Zaporna vrednost materiala za vodno paro vsakega sloja je enaka zmnožku difuzijske upornosti prehodu vodne pare in debeline materiala (Sd = μ * d) ter predstavlja ekvivalentno debelino zračnega sloja (m). Paroprepustnost celotne konstrukcije je določena z vsoto prehodnosti vodne pare posameznega sloja in z njegovo debelino. Konstrukcija mora biti sestavljena tako, da v njej ne more zastajati vlaga, da ne nastanejo škodljivi vplivi zaradi difuzijskega prehoda vodne pare.