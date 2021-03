Radomlje, vodilno moštvo druge nogometne lige, so vpisale prvo spomladansko zmago. Čeprav so od devete minute igrale brez izključenega Blaića, so v Beltincih slavile z 2:0. Na drugo mesto se je vrnila Krka, ki je strla odpor Dekanov, Dobljani pa so bili brez moči v Biljah. Četrto mesto ohranjajo Brežice.

2. SNL, 14. krog: Beltinci – Radomlje 0:2 (0:1, Jarović 30, Guček 69), Krško – Drava 1:0 (0:0, Ribič 94), Bilje – Dob 2:1 (1:1, Šturm 10, Matić 77; Repas 20), Primorje – Triglav 0:1 (0:0, Kumer 95/11m), Krka – Dekani 3:1 (1:0, Parris 19, 69, Marcius 93; Zyba 53), Nafta – Brda 4:0 (1:0, Ubochioma 14/11m, Pirtovšek 50, Haljeta 56, Vinko 84), Šmartno – Brežice Terme Čatež 1:1 (1:0, Džumhur 32; Petric 61), Rudar – Fužinar 0:0. Pari 15. kroga, sobota ob 14. uri: Brežice – Krško, ob 16. uri: Dob – Šmartno, Dekani – Bilje, Radomlje – Krka, Rudar – Beltinci, Triglav – Fužinar, Brda – Primorje, Drava – Nafta. mag