Prva dirka v novi sezoni elitnega razreda motoGP se je razpletla po željah Mavericka Vinalesa. Motociklistu Yamahe se je kot že ničkolikokrat znova ponesrečil start, vendar se je z drznim dirkanjem v drugi polovici preizkušnje prebil v ospredje in po letih 2012 in 2017 ciljno črto katarske proge Losail še tretjič prečkal kot najhitrejši. »Start mi ni uspel najbolje, to bomo morali še izboljšati. A nato sem začutil potencial motocikla, pazil na gume in čakal na pravi trenutek. Skušal sem dirkati umirjeno, predvsem pa pametno,« je po dirki dejal zmagovalec Maverick Vinales.

Šestindvajsetletni Španec se je razveselil jubilejne desete zmage v motoGP, pa čeprav je dolgo kazalo, da bo ta pripadla enemu od motociklistov bodisi tovarniškega bodisi poltovarniškega Ducatija. V uvodnih krogih so se med seboj namreč udarili Francesco Bagnaia, Jack Miller in Johann Zarco, kot blisk pa se je s 14. na četrto mesto izstrelil novinec Jorge Martin. Prvega mesta se je več kot polovico dirke krčevito oklepal Bagnaia, a plačal davek vožnje na vso moč. Prednost, ki si jo je privozil po nekaj krogih, je začela kopneti, tekmeci pa so mu vse bolj dihali za vrat. Osem krogov pred koncem pritiska ni več vzdržal in predse najprej spustil Vinalesa, v naslednjih krogih pa tudi Zarcoja in aktualnega svetovnega prvaka Joana Mira. Slednji je preizkušnjo začel na vse prej kot šampionskem desetem mestu, a se ob veliki meri potrpežljivosti v zaključku znašel v osrčju boja za drugo mesto. To je bilo že v njegovih rokah, a je v zadnjem krogu preširoko odvozil zadnji zavoj in mesto na odru za zmagovalce prepustil Zarcoju ter Bagnaii.

»Za mano je dobra, a zelo dolga in zahtevna dirka. Ko je Vinales prevzel vodstvo, sem mu skušal slediti in hitro prehitel Francesca. Skušal sem mu slediti in ga dohiteti. Ko me je v zaključku dirke prehitel Mir, sem skušal prihraniti nekaj energije in vrniti udarec, kar mi je po zaslugi močnejšega motorja tudi uspelo,« pa je po osvojenem drugem mestu povedal Johann Zarco.

Visokih pričakovanj tokrat ni upravičil veteran Valentino Rossi, ki je v kvalifikacijah dosegel četrti čas in osvojil šele 12. mesto, močno pa je razočaral tudi Miller. Avstralec je bil ves konec tedna med najhitrejšimi, a po solidni prvi tretjini dirke izgubil stik z najboljšimi in končal kot deveti. Motociklistična karavana bo sezono nadaljevala že ta konec tedna, ko se bodo na istem prizorišču udarili za VN Dohe.