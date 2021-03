Eden najbolj uveljavljenih hrvaških dramatikov mlajše generacije Ivor Martinić (1984) slovenskim odrom ni neznan, saj sta bili prav v Mestnem gledališču ljubljanskem uprizorjeni že dve njegovi besedili, namreč Drama o Mirjani in tistih okrog nje (2005), ki jo je pred kakšnim desetletjem režiral Dušan Jovanović, in pa posebej za ljubljansko postavitev napisana poetična miniatura Ko je otrok bil otrok (2014), ki jo je zrežirala Yulia Roschina. Zdaj prihaja na Malo sceno MGL v prevodu Diane Koloini še njegova igra Le zaljubiti se ne smemo, ki je bila jeseni 2019 krstno uprizorjena v Zagrebškem gledališču mladih, v režiji Alena Jelena pa jo bodo premierno odigrali jutri ob 20. uri.

Zunaj vihar, notri praznina

Dogajanje v drami je postavljeno v razkošno restavracijo, ki naj bi se ravno na ta dan odprla, vendar je slovesnost zaradi katastrofalnih vremenskih razmer odpovedana: zunaj že nekaj dni dežuje kot iz škafa, promet je obstal, vlada vsesplošna zmeda, ljudje umirajo v poplavah. V restavraciji so tako le njen lastnik Janko (odigral ga bo Boris Ostan), njegova žena Elza, od katere se sicer ravno ločuje (Bernarda Oman), in njegova nova partnerica Nikolina (Iva Krajnc Bagola).

Nekoliko zatem se jim pridruži še Lucija (Lara Wolf), nekdanje dekle Jankovega sina Paola, ki pa jo je ta nedavno zapustil, saj se seli v Ameriko. Prav Paolo, od katerega se želijo zbrani posloviti še pred njegovim odhodom, je nekakšna osrednja oseba v igri, čeprav se nazadnje v njej sploh ne pojavi – podobno kot nikoli ne vidimo Jankovega očeta, ki ravno tega večera umira v bolnišnici. Gre torej za dramo o poslavljanju in zapuščanju znanega, z vso bolečino in negotovostjo, ki sta del tovrstnih prelomov in se v tej hladni, viharni noči naselita tudi v nekoliko nenavadno druščino, ki se je zbrala v restavraciji.