Številni nogometaši so znani kot veliki nastopači, nekateri veljajo tudi za prave modne vplivneže. In eden izmed teh je zagotovo 39-letni Zlatan Ibrahimović, Šved, otrok staršev, rojenih v nekdanji Jugoslaviji. Napadalec AC Milana, nekdanjega velikana evropskega nogometa, ki je mladost preživel v Malmöju, se je kot modna ikona uveljavil v kar petih večerih italijanskega festivala kancone v San Remu, kamor so ga povabili kot sovoditelja. Ibra, kot je njegov vzdevek, je nosil oblačila Brunella Cucinellija in znamke Dsquared2, ki so bila za nogometaša seveda narejena po meri in personalizirana. Vsak večer se je pod žarometi sprehodil v smokingu, ki je bil okrašen z ogromno bleščečo broško z nogometaševim vzdevkom.

Cvetlični vzorci ne škodijo njegovi moškosti

Ker je visok kar 195 centimetrov, mu enako ustrezajo jopiči z eno- ali dvoprsnim zapiranjem, njegovi nekoliko grobi moškosti pa niso škodile podrobnosti bleščečih bronastih in cvetličnih tekstilij, s katerimi so okrašene. In ker je njegovo izklesano športno telo mišičasto, ne nosi ozkih hlač, temveč model z ravnimi, širšimi hlačnicami, ki so znova v modi. In to na veselje številnih moških, ki se ne morejo ravno pohvaliti s postavo manekena.

Švedski nogometaš ima izkušnje tudi z ustvarjanjem kavbojk, bombažnih majic in usnjenih jopičev. Gre namreč za majhno kolekcijo Icon, ki je nastala v sodelovanju s kanadskima oblikovalcema Danom in Deanom Catenom iz podjetja Dsquared2 in je na voljo na njihovi spletni strani.