Ker po vrnitvi z Aljaske v Slovenijo pri nas ni bilo mogoče študirati keramike, je Teja Hlačer zaradi zanimanja različnih kultur vpisala študij etnologije in kulturne antropologije na filozofski fakulteti. Ob rednem študiju se je neprestano izobraževala tudi na likovnem področju; kiparstvo je izpopolnjevala tečajih na likovni akademiji, slikanje in risanje na JSKD in pri raznih umetnikih, hodila je na predavanja umetnostne zgodovine za študente likovne akademije, lončarstva se je učila pri tradicionalnih lončarjih in nekaterih tehnik keramike pri tistih nekaj keramikih, ki so takrat delovali v Sloveniji.

Letos simpozij žganja keramike na drva

Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, kamor se je vpisala na magistrski študij, si je za izziv izbrala povezovanje umetnosti z znanostjo in v nalogi povezala kulturno dediščino s sodobnostjo. Svoje znanje v keramiki in dodatne izkušnje na področju mednarodnega sveta keramike je našla v mednarodni šoli za keramiko La Meridiana v Toskani. Tam je pridobila dragocene izkušnje na področju materialov in tehnologije izdelave keramike, poučevanja keramike in mnoge mednarodne povezave. »Sodelovala sem z mnogimi svetovno priznanimi keramiki in umetniki z vsega sveta. Bila sem tudi povabljena umetnica na simpozij v mednarodni center keramike v Ketckemet na Madžarskem in v Arktični keramični center na Finskem. Moje veliko zanimanje je žganje keramike na drva, vodim tudi tečaje s kolegom keramikom Davidom Truebom iz Švice v različnih središčih po svetu,« je povedala in dodala, da z njim tudi letos organizirata simpozij žganja keramike na drva Fireworks na Portugalskem.

Keramiko iz cikla zadnjih let ustvarjanja te dni razstavlja v Kamniku, na domači Korenovi domačiji. »Nekoč kmetija je s prenovo dobila novo vsebino za umetniške in rokodelske dejavnosti. To je bila domačija, kjer se je rodila moja babica in kjer se je moja mama lotila prenove in ustvarila center za lončarstvo in keramiko,« je povedala sogovornica, ki je z odločitvijo, da razstavo postavi prav na Korenovi domačiji, zaokrožila svoje dotedanje delo na njej. »Za hišo oziroma gospodarskim poslopjem je lepa jasa z gozdičkom, ki me je zdaj pomladi poklicala, navdihnila za postavitev razstave zunaj, tudi zaradi trenutne situacije z virusom na eni strani in na drugi strani kot prostorski izziv,« je povedala umetnica, ki jo od nekdaj navdihuje postavitev njene keramike v naravi. »Velikokrat tudi ustvarjam z mislijo na to, da bo izdelek v naravi, na vrtu, v parku. Kamenina omogoča trajnostne postavitve zunaj. Tokrat je zaradi estetskega in praktičnega vidika del mojih izdelkov v za ta namen pripravljenih unikatnih vitrinah, ki jih je oblikoval in izdelal umetnik Radovan Gregorčič.«