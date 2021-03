Nekoga ali nekaj razglasiti za najboljšega vseh časov je precej nehvaležna poteza. Še posebej pri rečeh, pri katerih vse skupaj ni izmerljivo z nespornimi številkami in je lahko stvar interpretacije. Ali pri tistih, pri katerih je treba vzeti v obzir še ogromno faktorjev, povezanih prav s časom. Denimo: bi lahko za najnovejšega golfa rekli, da je najboljši golf vseh časov? V marsikaterem pogledu zagotovo, toda ali je bil svoj čas golf prve generacije pomembnejši, bolj izstopajoč avtomobil? Je zaradi tega ta najboljši vseh časov, čeprav primerjave z današnjim tako rekoč ni? Ali pa: je najbolj športna različica nekega avtomobila tudi najboljša zato, ker je najhitrejša in najmočnejša, ali je boljši šibkejši in udobnejši primerek? Skratka, pri avtomobilih je vse skupaj izjemno zapleteno. Kljub temu pa si upamo trditi naslednje: karavanski renault megane grandtour E-tech je v številnih pogledih prav to. Najboljši megane vseh časov.

Verjetno ljubitelji izjemnega megana RS in še kakšnega drugega zdaj zavijajo z očmi, a za (veliko) večino kupcev prejšnja trditev velja kot pribita. Velika večina »običajnih« voznikov se namreč za volanom nobenega drugega megana ne bo počutila tako dobro, ob kakovostnem in urejenem voznikovem okolju že takoj, ko se bodo vanj usedli, še bolj pa, ko se bodo s tem avtomobilom vozili. Omenjena oznaka E-tech namreč pomeni, da gre za priklopnega hibrida, ki so mu obenem namenili najnovejši samodejni menjalnik DHT, ki je res pravi biser, vožnja z njim ter kombinacijo 1,6-litrskega bencinskega in električnega motorja, ki proizvedeta skupno moč 117 kilovatov (160 konjev), pa je tako tekoča, zvezna, tiha, elegantna, kot da… Jah, z vsem spoštovanjem, kot se ne bi vozili z meganom, temveč nekim povsem novim Renaultovim avtomobilom. Pri tem pomoč in lastnosti električnega motorja poskrbijo tudi za to, da je tale karavan precej poskočen in odziven, v vsakem trenutku, predvsem pa z mesta, je pa res, da omenjena konjenica čudežev vendarle ne more početi, zato pospešek do stotice znaša denimo 9,8 sekunde.

Ko smo omenili električni motor, je treba dodati, da baterije, ki mu zagotavljajo energijo (prek vtičnice se te, ko so povsem prazne, polnijo od tri do pet ur), omogočajo tudi, po naših meritvah, okrog 45 kilometrov vožnje izključno na elektriko, pri počasni vožnji v mestu pa še kakšnih 10 kilometrov več. To pa je takšna razdalja, ki marsikomu omogoča vsakodnevno vožnjo zgolj na elektriko, ko se denimo odpravi kam dlje, pa lahko uporablja »običajen« motor. Od načina vožnje pa je seveda močno odvisna tudi poraba bencina. Merilni cikel WLTP je izmeril 1,6 litra na 100 kilometrov, kar pa je mogoče le ob polnih baterijah in maksimalnem izkoriščenju elektrike. Neko običajno povprečje obeh načinov pogona se je pri naši uporabi ustavilo pri 4,3 litra, če smo šli na daljšo pot in na avtocesti izkoriščali v večini le pogon na bencin, pa se je poraba dvignila tudi krepko nad 7 litrov.

4,62 metra dolg karavanski megane E-tech je v potniški kabini zadržal vse dobre lastnosti običajnih, ker je bil megane na splošno vmes deležen prenove, si pohvale zasluži tudi prenovljen infozabavni sistem s precej odzivnejšim zaslonom na dotik, a nekje omenjeni pogonski sklop svoj davek pač mora pobrati. In to se je zgodilo pri prtljažniku, ki je za tako dolgega karavana z osnovnimi 447 litri precej skromen. Škoda, a očitno vse naenkrat pač ne gre. Je pa glede na to, za kašen avtomobil gre, to vseeno precej grenka pilula.

Če ste jo pripravljeni pogoltniti, pa boste, kot je razvidno, dobili izjemen avtomobil. Ki je z odlično opremo edition one na voljo za 31.090 evrov.