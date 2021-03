Na novo izumiti kolo. Res je, iz angleškega jezika preveden rek (To reinvent the wheel) ni slišati tako dobro. Pri nas denimo, če želimo poudariti podobno, rečemo, da nekdo odkriva toplo vodo. Prav to, da odkrivajo toplo vodo ali pa na novo izumljajo kolo, skratka, da skušajo nekaj, kar deluje že dolgo časa, spremeniti ali preoblikovati samo za to, da se preoblikuje, se nam je pred leti zdelo, da želijo doseči pri Peugeotu. Takrat, ko so svoj volanski obroč že skoraj nenaravno pomanjšali in ga začeli vgrajevati v svoje avtomobile. Pri tem so na novo izumili tudi pogled na merilnike, ker je obroč pač tako majhen, da se skozenj ne da gledati, temveč je to bilo mogoče le prek njega. A na novo izumljeno kolo se je z leti izkazalo za zadetek v polno in danes si Peugeotovih avtomobilov brez njega ne znamo več predstavljati. Hkrati pa nas kar malce čudi, da podobnega koncepta ni skopiral še kakšen drug proizvajalec.

Ko se iz novejših peugeotov presedemo v kakšen drug avtomobil, se namreč prav vselej vprašamo, kako bi se ta vozil s podobnim volanskim obročem. In večkrat si mislimo, da bolj »lahkotno«. Prav s to besedo bi namreč najbolje opisali upravljanje z vsemi novodobnimi peugeoti in takšno je bilo tudi s testnim karavanskim 308. Lahkotno. Čeprav gre za precej velik avto (dolžina 4,59 metra), tega namreč ni občutiti, sicer precej mehak volanski mehanizem pa je obenem vseeno tudi dovolj neposreden, da se avtomobil lepo in dinamično pelje tudi v ovinkih. Skratka, 308 lepo ujame razmerje med trdnostjo in dinamičnostjo na eni strani ter mehkobo in udobjem na drugi, da bo zadovoljil kar najširši spekter voznikov. Obenem pa to velja tudi za motor. 1,2-litrski turbobencinar premore ravno pravšnjih 96 kilovatov moči (130 konjev), da vožnja nikdar ni naporna, kakšnih divjanj pa tudi ne omogoča. Z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro denimo omogoča pospešek 10,2 sekunde, lepo pa sodeluje tudi z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je še en prispevek k lahkotni, nenaporni vožnji, ki je obenem ob zmernih pospeških in zaradi dobre zvočne izoliranosti potniške kabine precej tiha, pa tudi varčna. Tudi ko smo avto dodobra natovorili (ob 610-litrskem osnovnem prtljažniku in obilici prostora na zadnji klopi to ni težko), nam namreč več kot 6,7 litra bencina na 100 kilometrov ni porabil.

Če se malce vrnemo k notranjosti – zadnja prenova je peugeotu 308 za volanskim obročem prinesla tudi digitalne merilnike, s čimer avto, ob pohvalno kakovostni izdelavi in materialih, v notranjosti deluje precej sodobno. Še vedno pa med najbolj odzivne ne spada njegov osrednji zaslon na dotik, ki bi mu v pomoč, kot pri novejših modelih, lahko ponudili kakšno dodatno stikalo, ki bi upravljanje pohitrilo in poenostavilo, milo rečeno slaba pa je še naprej tudi ločljivost vzvratne kamere. Prav tako se, sploh ob zares atraktivnih najnovejših peugeotih, modelu 308 leta že poznajo pri zunanjosti, a če vzamemo v račun, da je v osnovi ta model na trg zapeljal leta 2013, je to tudi logično; nenazadnje že letos prihaja nova generacija.

Testni primerek GT bo ob tem zadovoljil vse opremske potrebe (zelo) zahtevnih kupcev, ki bodo za 25.020 evrov dobili veliko avtomobila.