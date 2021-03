Novost na cesti: Peugeot 308

Res je, da avtomobil z imenom peugeot 308 poznamo sorazmerno kratki čas, od leta 2007, in da novinec, ki so ga razkrili pred dnevi in je med drugim prvi avtomobil z novim peugeotovim logotipom, predstavlja tretjo generacijo omenjenega avtomobila, a zgodovina kompaktnih kombilimuzin te znamke je bistveno bolj bogata. In le specifičnemu poimenovanju modelov gre “krivda”, da pač govorimo šele o tretji generaciji. Z vsemi legitimnimi predhodniki pa so pri Peugeotu prodali že več kot sedem milijonov tovrstnih avtomobilov, ki se lahko pohvalijo s kar 42 prejetimi mednarodnimi nagradami, tudi tisti najprestižnejšo, evropski avto leta, ki pa jo je leta 2014 že osvojil 308. Oblikovno je novi 308 prava paša za oči, na voljo bo s tremi različnimi načini pogona (priključni hibrid s kombinacijo bencinskega in električnega motorja, bencinski motor, dizelski motor), v Slovenijo pa bo zapeljal septembra.