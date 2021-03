Letos naj bi tako nov terminal Biciklja med drugim uredili pri mostu čez Roško cesto. Na občini so že lani potrdili, da nameravajo letos urediti devet dodatnih postajališč, sistem pa bi razširili predvsem na Brdu do Tehnološkega parka in uredili postaje ob Dolenjski cesti. Zadnjo širitev je sistem Bicikelj sicer dočakal konec lanskega leta, ko so v mrežo mestnih koles vključili devet novih postajališč. Uredili so jih nedaleč od kopališča Kolezija oziroma pri krožišču v Gunduličevi ulici, pri avtobusnem postajališču Viško polje na Cesto na Brdo, pri otroškem igrišču na Koseškem bajerju, pri avtobusnem postajališču Kompas v Dravljah, v križišču Ceste Ceneta Štuparja in Dunajske ceste v Črnučah, pri avtobusnem postajališču Studenec ob Zaloški cesti, pri pokopališču v Polju, v križišču Agrokombinatske in Zaloške ceste v Zalogu ter pri poslovalnici Lidl na Betettovi cesti.