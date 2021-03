Slovenija bo do zadnjega kroga v igri za napredovanje v četrtfinale. To je najpomembnejši zaključek po drugem krogu skupine B evropskega prvenstva do 21 let ter remiju (1:1) s Češko. A nekaj grenkega priokusa vseeno ostaja, saj je Slovenija po boljšem prvem polčasu in malenkost slabšem drugem vodila vse do 86. minute in s tem držala rezultat, ki bi ji zagotavljal, da bi o svoji usodi na zadnji tekmi proti Italiji odločala sama. Zdaj pa ji mora poleg jutrišnje zmage proti azzurrom (tekma bo ob 21. uri v Mariboru) iti na roke tudi izid obračuna med Španijo in Češko, ki bo istočasno v Celju. Ob obvezni zmagi bi bila za Slovenijo ugodna bodisi zmaga Španije bodisi remi, če Čehi presenetijo Špance, pa bi Slovenija izpadla v vsakem primeru. »Čim prej moramo pozabiti na to tekmo in se začeti ukvarjati z Italijani. Gremo naprej, še smo v igri,« je po tekmi sporočil tudi selektor Milenko Ačimović.

Gol za vodstvo Slovenije v 32. minuti je bil sicer posledica vztrajnosti in pritiska na nasprotnika že globoko na njegovi polovici. Ko Čehom kar nekaj časa žoge ni uspelo spraviti iz nevarnega območja, je do nje na levi strani igrišča prišel Adam Gnezda Čerin, poslal predložek v kazenski prostor, kjer so bili Čehi precej nespretni z odbijanjem, žoga se je prikotalila do Aljoša Matka, ta pa jo je z neposredne bližine poslal v mrežo. S tem se je v zgodovino vpisal tudi kot prvi strelec slovenske reprezentance na evropskih prvenstvih in postavil izid polčasa. Tako z igro kot z rezultatom nezadovoljni češki selektor Karl Krejči je že med odmorom opravil kar tri menjave in s tem vlil nekaj živahnosti in agresije, po zaslugi katerih so njegovi igralci prevzeli pobudo, a si večjih priložnosti niso pripravili. Vse do 86. minute, ko so prišli do prostega strela, ki ga je z leve strani blizu roba kazenskega prostora izvajal Dominik Janošek, slovenski reprezentant Nik Prelec pa je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo in postavil končni izid tekme.

»Ko pride do enega takšnega trenutka iz prekinitve, je pač vse možno,« je zadetek komentiral Ačimović, ki je bil s predstavo Slovenije, ki je prišla do prve točke na evropskih prvenstvih, zadovoljen: »Igrali smo dobro, se borili, zagotovo pa boli, da dobiš takšen gol v zadnjih minutah tekme po tako disciplinirani predstavi. Škoda za prejet gol. Kot ekipa smo odigrali izredno korektno, pametno smo se branili. V nekem trenutku sem že imel občutek, da nam Čehi ne morejo blizu.« Da časa za žalovanje ni in da je še vse odprto, pa je po tekmi menil tudi strelec gola za Slovenijo Aljoša Matko: »Z nekaj smole nam ni uspelo zmagati, a si nimamo česa očitati. Čaka nas še ena tekma in upam, da bomo po njej bolj zadovoljni. Treba se bo čim bolj spočiti in proti Italiji odigrati po najboljših močeh.«