Kontinuiteta brezčastnosti in častni posameznik

'Takrat bi morali sprejeti odločitev o povečanju bojne pripravljenosti, se pravi odločitev o vojni, o začetku vojne 12. marca 1991. Razmišljal sem samo v kategorijah – proti komu? Jugoslavije ni nihče napadel ne od zunaj ne od znotraj. Proti samim sebi naj začnemo vojno, zakaj? Ali imam moralno pravico, ne več samo kot član predsedstva, da v vojno potisnem ljudi, sinove, matere, očete vojakov, ki so služili vojaški rok? Da ne govorim o tisočih in tisočih mladih, ki bi bili mobilizirani kot rezervisti, da gredo iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, da se vojskujejo proti nam samim. Seveda sam take odločitve ne bi nikoli sprejel – niti za ceno življenja.«