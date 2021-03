Nepreslišano: Franco Juri, diplomat

Imamo zelo malo zanesljivih zaveznikov, ne govorim o prijateljih, v mednarodni politiki, se ve, obstajajo samo interesni zavezniki. Nihče več ne razume dobro, kje je Slovenija in kaj je njen cilj. Imamo izjemno zanimiv geografski položaj, še vedno smo vezni člen med Mediteranom, srednjo Evropo in Balkanom. Prej so nas dejansko razumeli kot točko, s katere je možno prebrati Balkan, nekdanjo Jugoslavijo, danes nič več. Bolj zanimiva je postala Hrvaška, tudi Srbija, recimo za Rusijo in očitno tudi za Združene države.