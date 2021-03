Študentka in diplomirani industrijski oblikovalec želita s hrastovim valjčkom za sproščanje napetosti v mišicah po vadbi ali urah, preživetih za računalnikom, ki je tudi odličen pripomoček za izvajanje vaj pri pilatesu, jogi ali v fitnesu, zbrati 16.700 evrov. Razmeroma skromen znesek v primerjavi z rekordoma prej omenjenih, vendar je kampanja, ki se je začela 16. marca in traja do 15. aprila, za ambiciozni par dobra poslovna priložnost oziroma odskočna deska v podjetniške vode.

Izdelek iz obstojnega hrastovega lesa Inovativen izdelek, športni rekvizit in pripomoček za sprostitev, je nastal, ko je Karel Filip, ki ga prijatelji kličejo Čarli, kot darilo za obletnico od Nika prejel plastični valjček za raztegovanje. Vse od takrat je razmišljal o leseni izvedbi, saj se kot ozaveščen oblikovalec zaveda pomena okolju prijaznih materialov, in tako se je rodil woodko. Da je mladi par za svoj izdelek izbral hrastov les, ni naključje. Hrast je že od davnine zelo cenjeno drevo, ki ima v ljudskem izročilu močan pridih moči, stabilnosti in energije, med oblikovalci pa je hrastov les še posebno cenjen zaradi obstojnosti. Svojo idejo je Čarli najprej uresničil s prototipom valjčka woodko, ki ga je natisnil na 3D-tiskalniku, nato pa ga je v leseni izvedbi izdelal družinski prijatelj, mizar. Prva izvedba je bil precej večja od poznejšega izdelka. Po razmisleku o velikosti in teži sta se ustvarjalca odločila za manjše dimenzije. Woodko je zdaj visok 30 centimetrov in debel 10 centimetrov, zato je veliko bolj funkcionalen in lažje prenosljiv. »Lahko rečeva, da je najin valjček zdaj popoln,« ponosno povesta mlada ustvarjalca in dodajata, da ga je preizkusilo več njunih prijateljev, profesionalnih in rekreativnih športnikov, ki so bili z njegovim učinkom zelo zadovoljni.