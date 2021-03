Program AWE Slovenija, ki poteka s podporo veleposlaništva ZDA v Sloveniji in pod okriljem State Departementa in Bele hiše, podpira podjetnice in jim pomagati pri rasti njihovih podjetij. Svoj interes za sodelovanje je izrazilo 99 podjetnic, v selekcijskem postopku skupaj s priznanimi slovenskimi podjetnicami pa so jih izbrali 49, ki so se vključile v program. Z njimi bodo do septembra letos skupaj iskali rešitve za njihove konkretne izzive ter jim pomagali pri preskoku v rasti na podjetniški poti. V skupnosti AWE podjetnice začutijo, da niso same. Po izkušnjah taka skupnost zaživi že med projektom in se razvija naprej, saj članice tudi po koncu programa ostajajo povezane, se spodbujajo, svetujejo in si pomagajo.

Program AWE vključuje uporabo spletne platforme DreamBuilder (spletni izobraževalni program, ki pri razvoju podjetja podpira več kot 5000 podjetnic v 50 državah sveta), srečanja »peer to peer« podjetniških skupin, mentorstvo in priložnosti za mreženje s celotno slovensko in mednarodno podjetniško skupnostjo CEED s fokusom na reševanju njihovih konkretnih podjetniških izzivov. V programu sodeluje programski svet podjetnic, menedžerk in strokovnjakinj: Lea Benedejčič s Pošte Slovenije, Jasna Suhadolc, ustanoviteljica digitalne marketinške agencije Actuado, Maja Požar Andrejašič, ustanoviteljica razvojnega podjetja REC, Anuška Beltram, ustanoviteljica več podjetniških zgodb, in Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica podjetja Tiko Pro. Podjetnicam pri njihovih podjetniških izzivih pomagajo še podjetniki menedžerji, ki sodelujejo kot člani ali kot mentorji v skupnosti podjetnikov CEED.

Na podlagi prvih srečanj članice že poročajo o pozitivnem vplivu programa. Podjetnice, tako ustanoviteljice storitvenih kot produktnih podjetij, so bolj samozavestne, pridobivajo znanje o temah, o katerih niso nikoli razmišljale ali vsaj ne na strukturiran način, spoznavajo svojo vrednost in načine, kako lahko rešijo različne poslovne izzive. Program poleg tega daje tudi kontinuiteto poslanstvu CEED, to je podpirati podjetnike, da rastejo in se širijo na vseh ravneh. Z njim prispeva k slovenski gospodarski blaginji in podpira slovenske podjetnice, ki bodo po koncu programa postale del skupnosti CEED podobno mislečih podjetnic WE Inspire (Women Entrepreneurs Inspire). Med podjetnicami, ki sodelujejo v programu AWE, je že nekaj znanih in uveljavljenih imen, med njimi Eva Štraser, ustanoviteljica podjetja Evegreen, Deana Jezeršek iz podjetja Languagesitter, Vanja Reiner, ustanoviteljica podjetja 4kidsandus, Ursula Lavrenčič iz Kobija in modna oblikovalka Maja Ferme. rš